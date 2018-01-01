Лопес: Ломаченко соберет пояса, а я заберу их у него

Американец рассчитывает стать абсолютным чемпионом мира, одолев украинца.

Американский проспект Теофимо Лопес (13-0, 11 КО) считает, что он без проблем справится в бою против Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

"Кэмпбелл - хороший боксер, один из лучших в Великобритании. Я не раз с ним проводил спарринги, и думаю, что у него есть шансы против Ломаченко. Он может провести отличный бой против украинца.

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Мне кажется, что Ломаченко сделает за меня всю работу. Он возьмет три пояса, у меня к тому моменту будет один пояс, и в нашем бою я отберу у него пояса. Так это работает. Я просто выйду в ринг и заберу все трофеи. Да, он много работал, но и я тоже.

Ну а если он не захочет драться и опуститься во второй полулегкий вес, то все станет понятно. Для меня это выигрышный вариант", - приводит слова Лопеса BoxingScene.

Напомним, свой следующий бой Теофимо Лопес проведет против непобежденного японца Масайоши Накатани.