Фьюри и Шварц провели дуэль взглядов в преддверии боя

Тайсон Фьюри и Том Шварц встретились накануне своего поединка.

Тайсон Фьюри и Том Шварц Getty Images

Непобежденный экс-чемпион мира Тайсон Фьюри в субботу, 15-го июня, проведет поединок против немецкого супертяжеловеса Тома Шварца.

Тайсон Фьюри и Том Шварц Getty Images

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Бой состоится в Лас-Вегасе (США). В преддверии своего противостояния боксеры провели дуэль взглядов. “Цыганский король“ устроил настоящее шоу из этого события, много позировал, веселил своего соперника и даже попытался его поцеловать.

Отметим, что Тайсон Фьюри готов завершить карьеру, если не сумеет выиграть у Тома Шварца.

Тайсон Фьюри и Том Шварц Getty Images

Ранее сообщалось, что британец является лидером рейтинга супертяжей по версии The Ring.