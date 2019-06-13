Рейтинг P4P: Ломаченко сохраняет лидерство, Усик - шестой, Джошуа покинул топ-10

Поражение Энтони Джошуа и потеря всех своих поясов повлияла на его место в рейтинге P4P.

Популярный американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN опубликовал обновленный рейтинг Pound-for-Pound.

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Бывший обладатель титула чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа покинул первую десятку после поражения Энди Руису, а на его месте расположился чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.

Первое место за собой сохранил украинский чемпион в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко, а украинский боксер Александр Усик занял шестую строчку.

Рейтинг P4P ESPN:

1. Василий Ломаченко (Украина, 13-1, чемпион WBA и WBO в легком весе);

2. Теренс Кроуфорд (США, 35-0, чемпион WBO в полусреднем весе);

3. Сауль Альварес (Мексика, 52-1-2, чемпион WBC, WBA и IBF в среднем весе);

4. Наойя Инуэ (Япония, 18-0, чемпион WBA и IBF в легчайшем весе);

5. Эррол Спенс (США, 25-0, чемпион IBF в полусреднем весе);

6. Александр Усик (Украина, 16-0, чемпион IBF в первом тяжелом весе);

7. Геннадий Головкин (Казахстан, 39-1-1);

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, 39-3, чемпион WBC во втором наилегчайшем весе);

9. Майки Гарсия (США, 39-1);

10. Деонтей Уайлдер (США, чемпион WBC в тяжелом весе)

Ранее сообщалось, что команда Энтони Джошуа активировала пункт в контракте о реванше с Энди Руисом.