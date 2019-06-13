Рейтинг P4P: Ломаченко сохраняет лидерство, Усик - шестой, Джошуа покинул топ-10
Популярный американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN опубликовал обновленный рейтинг Pound-for-Pound.
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Бывший обладатель титула чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа покинул первую десятку после поражения Энди Руису, а на его месте расположился чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.
Первое место за собой сохранил украинский чемпион в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко, а украинский боксер Александр Усик занял шестую строчку.
Рейтинг P4P ESPN:
1. Василий Ломаченко (Украина, 13-1, чемпион WBA и WBO в легком весе);
2. Теренс Кроуфорд (США, 35-0, чемпион WBO в полусреднем весе);
3. Сауль Альварес (Мексика, 52-1-2, чемпион WBC, WBA и IBF в среднем весе);
4. Наойя Инуэ (Япония, 18-0, чемпион WBA и IBF в легчайшем весе);
5. Эррол Спенс (США, 25-0, чемпион IBF в полусреднем весе);
6. Александр Усик (Украина, 16-0, чемпион IBF в первом тяжелом весе);
7. Геннадий Головкин (Казахстан, 39-1-1);
8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, 39-3, чемпион WBC во втором наилегчайшем весе);
9. Майки Гарсия (США, 39-1);
10. Деонтей Уайлдер (США, чемпион WBC в тяжелом весе)
Ранее сообщалось, что команда Энтони Джошуа активировала пункт в контракте о реванше с Энди Руисом.
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