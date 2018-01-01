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Стало известно, почему Усик отказался проводить бой с Поветкиным

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Решающим фактором для боксера стала политика.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, почему он отказался от боя с россиянином Александром Поветкиным. Причиной такого решения стали политические соображения.

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“Ребята, наши промоутеры, разговаривали между собой об этом бое. Но мне кажется, что это сильно переводят в политику и я реально не хочу боксировать с Александром Поветкиным, потому что это будет грязь с обеих сторон. Политическая грязь, я имею ввиду, не спортивная.

Из-за этого мне не хочется вообще проводить этот поединок“, - сказал Усик в интервью собственному YouTube-канал USYK17.

Напомним, Александр Усик в скором времени планирует провести дебютный поединок в супертяжелом весе. Изначально его дебют должен был состояться 25-го мая в бою против Карлоса Такама.Однако украинец получил травму в процессе подготовки к бою.

По словам менеджера боксера Эгиса Климаса, его возвращение на ринг ожидается в сентябре.

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Поветкин
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