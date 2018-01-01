Руис: Год назад я хотел уйти из бокса, потому что мне не хватало денег

У мексиканского боксера была непростая судьба.

Обладатель титула чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энди Руис рассказал, как победа над Энтони Джошуа изменила его жизнь.

Читай также: Руис: До сих пор щипаю себя, чтобы убедиться, что не сплю

“Я очень рад. Год назад хотел уйти из бокса, потому что мне не хватало денег. Но на улице мне тоже не хотелось жить. В юности я делал плохие вещи, папе разыскивал меня на улицах и вел на тренировочные занятия.

Если бы не бокс, я бы точно попал в беду. Именно благодаря отцу и боксу я достиг всего.

Когда я встречался с президентом Мексики, я очень нервничал. Он был невероятно горд. Я общался с ним так, будто он мой родственник.

Если говорить о планах на будущее, то сначала мне нужно провести реваншный бой с Энтони, а затем уже думать о бое с Деонтеем Уайлдером“, - приводит слова мексиканца BoxingScene.

Напомним, Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса.

Ранее сообщалось, что команда Джошуа активировала пункт в контракте о реванше с Руисом. Мексиканец готов провести реванш с Джошуа в Великобритании за крупный гонорар.