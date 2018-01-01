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Руис: Год назад я хотел уйти из бокса, потому что мне не хватало денег

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У мексиканского боксера была непростая судьба.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Обладатель титула чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энди Руис рассказал, как победа над Энтони Джошуа изменила его жизнь.

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“Я очень рад. Год назад хотел уйти из бокса, потому что мне не хватало денег. Но на улице мне тоже не хотелось жить. В юности я делал плохие вещи, папе разыскивал меня на улицах и вел на тренировочные занятия.

Если бы не бокс, я бы точно попал в беду. Именно благодаря отцу и боксу я достиг всего.

Когда я встречался с президентом Мексики, я очень нервничал. Он был невероятно горд. Я общался с ним так, будто он мой родственник.

Если говорить о планах на будущее, то сначала мне нужно провести реваншный бой с Энтони, а затем уже думать о бое с Деонтеем Уайлдером“, - приводит слова мексиканца BoxingScene.

Напомним, Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа  и забрал у него чемпионские пояса.

Ранее сообщалось, что команда Джошуа активировала пункт в контракте о реванше с Руисом. Мексиканец готов провести реванш с Джошуа в Великобритании за крупный гонорар.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа
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Источник: Boxingscene.com

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