Фьюри: Кличко - жалкий неудачник, он никогда не был хорош
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри резко выразился в сторону Владимира Кличко.
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“Вернется ли Кличко на ринг? Не знаю, ему, скорее всего, уже 43. Он был плох даже в свои лучшие годы, он - жалкий неудачник. Владимир никогда не был хорош.
Раздумывает ли он о своем возвращении? Конечно. Я буду преследовать тебя до гроба. Я буду сниться тебе в кошмарах, и у тебя не получится победить меня. Помни, что я надрал тебе зад.
Ты ненавидишь меня, разве нет, Владимир? Я чувствую, что он ненавидит меня.
Мне интересно, как он отреагирует на тот факт, что Джошуа побил маленький толстячок Руис“, - цитирует Фьюри iFL TV.
Напомним, бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) и завершился победой британца единогласным решением судей.
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