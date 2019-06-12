Фьюри: Кличко - жалкий неудачник, он никогда не был хорош

Британский боксер уверен, что украинец его ненавидит.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри резко выразился в сторону Владимира Кличко.

Читай также: Фьюри: Когда я надрал задницу Кличко, я стал королем супертяжелого дивизиона

“Вернется ли Кличко на ринг? Не знаю, ему, скорее всего, уже 43. Он был плох даже в свои лучшие годы, он - жалкий неудачник. Владимир никогда не был хорош.

Раздумывает ли он о своем возвращении? Конечно. Я буду преследовать тебя до гроба. Я буду сниться тебе в кошмарах, и у тебя не получится победить меня. Помни, что я надрал тебе зад.

Ты ненавидишь меня, разве нет, Владимир? Я чувствую, что он ненавидит меня.

Мне интересно, как он отреагирует на тот факт, что Джошуа побил маленький толстячок Руис“, - цитирует Фьюри iFL TV.

Напомним, бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) и завершился победой британца единогласным решением судей.