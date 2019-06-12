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Фьюри: Кличко - жалкий неудачник, он никогда не был хорош

Комментариев: 6
Британский боксер уверен, что украинец его ненавидит.
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри резко выразился в сторону Владимира Кличко.

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“Вернется ли Кличко на ринг? Не знаю, ему, скорее всего, уже 43. Он был плох даже в свои лучшие годы, он - жалкий неудачник. Владимир никогда не был хорош.

Раздумывает ли он о своем возвращении? Конечно. Я буду преследовать тебя до гроба. Я буду сниться тебе в кошмарах, и у тебя не получится победить меня. Помни, что я надрал тебе зад.

Ты ненавидишь меня, разве нет, Владимир? Я чувствую, что он ненавидит меня.

Мне интересно, как он отреагирует на тот факт, что Джошуа побил маленький толстячок Руис“, - цитирует Фьюри iFL TV.

Напомним, бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) и завершился победой британца единогласным решением судей.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Владимир Кличко
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Источник: www.youtube.com

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  12.06.2019, 13:34
Оценка:  0
гость
Фьюри сказал прямо в точку
гость  (аноним)  12.06.2019, 12:51
Оценка:  -5
гость
кличко на нары!
trgvm1    12.06.2019, 12:42
Оценка:  +4
trgvm1
а кто такой єтот ирландец
Noblesse_obliger    12.06.2019, 12:54
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Обдолбышь обыкновенный и выскочка!!!
exolot    12.06.2019, 12:41
Оценка:  +3
exolot
Тайсон Фьюри уже забыл как употреблял допинг что-бы победить Владимира Кличко.
ВоблаВологда  (аноним)  12.06.2019, 12:37
Оценка:  +3
ВоблаВологда
Исходя из его логики, он победил соперника, который не был так хорош, да еще и возрастной, то и победитель-не так хорош. А потом падал от молодого Уайлдера, который, кстати, был хорош. Пока Фьюри не победит Уайлдера или Руиса, его треп всерьез можно не воспринимать))).
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