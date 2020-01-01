Фьюри: Джошуа нужен тренер по психологии, он не хотел драться с Руисом

Тайсон Фьюри считает, что Энтони Джошуа проиграл Руису, потому что сам принял такое решение.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о психологическом состоянии Энтони Джошуа. Британец считает, что именно оно подвело бывшего чемпиона в поединке с Энди Руисом.

По словам Фьюри, Джошуа падал, потому что хотел этого, так как удары были не настолько сильными.

"Я видел, что Джошуа слаб в психологическом плане. Мне тогда показалось, что он хотел быть где угодно, только не на ринге. Да, он пропустил удар, но такое может произойти с любым, в этом нет ничего страшного. Я скорее говорю о том, что это было его решением. Он упал в седьмом раунде, потому что хотел этого. Те удары не были настолько сильными. Он падал будто специально. Это явный признак того, что боксер не хочет стоять и драться. Ему нужен тренер по психологии.

А вообще, Джошуа следует избавиться от всех, кто его постоянно целует в задницу. В этом бизнесе нет места таким людям. Как сказал его отец, Энтони нужно быть умнее и слушать людей, которые о нем заботятся, а не халявщиков, севших ему на шею", - приводит слова Фьюри The Telegraph.

Напомним, Джошуа проиграл Руису в 7 раунде, уступив все свои чемпионские пояса. После этого команда британца активировала пункт контракта о реванше.