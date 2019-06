Фьюри был замечен в шортах с символикой, похожей на советскую

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри активно готовится к бою с немецким боксером Томом Шварцем, который пройдет 15 июня в Лас-Вегасе, США.

Интересно, что на одной из тренировок, которая появилась в Сети, британский супертяж был одет в красные шорты с символикой, которая отдаленно напоминает советскую. Можно заметить, что с левой стороны атрибутики Фьюри изображен серп и молот, характерные для СССР.

Final preparations in Las Vegas 🥊@Tyson_Fury shows off his speed and smashes the pads with Ben Davison 👊 #FurySchwarz pic.twitter.com/r87xaYlF08