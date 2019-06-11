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Фьюри был замечен в шортах с символикой, похожей на советскую

Комментариев: 3
Британец готовится к бою со Шварцем.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри активно готовится к бою с немецким боксером Томом Шварцем, который пройдет 15 июня в Лас-Вегасе, США.

Интересно, что на одной из тренировок, которая появилась в Сети, британский супертяж был одет в красные шорты с символикой, которая отдаленно напоминает советскую. Можно заметить, что с левой стороны атрибутики Фьюри изображен серп и молот, характерные для СССР.

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Комментариев (3)
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Фидель Кастро  (аноним)  11.06.2019, 17:41
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гость  (аноним)  11.06.2019, 16:47
Оценка:  0
гость
Ой ой ой
СВИНОРЫЛЫЕ укроублюдки, начинайте по этому поводу скакать!!!!!

НИЩИБРОДЫ хохлятские, могу продать кастрюлю!!!! Дорого!!!!! ха ха ха
гость  (аноним)  11.06.2019, 16:39
Оценка:  0
гость
Да шорты советские. Но в Британии сейчас это модно. Помните, сын Порошенко одел для селфи футболку с надписью «Россия»?
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