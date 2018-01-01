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Головкин - о Де Ла Хойе: Меня не интересуют мужчины

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Казахский боксер ответил промоутеру Канело.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин хочет провести третий поединок с обладателем титулов WBC, WBA (Super) и IBF Саулем Альваресом, однако промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя не горит желанием устраивать этот бой.

По мнению функционера, казахскому боксеру для начала нужно выиграть чемпионский пояс. Головкин, в свою очередь, считает, что слова Де Ла Хойи являются лишь способом набить цену своему подопечному.

“Мне не интересно, что там говорит или делает Оскар. Мне это вообще неинтересно. Меня не особо интересуют мужчины. Если быть точным, то я вообще ими не интересуюсь. Что по вашему мнению я должен написать ему в ответ? “Ты отлично выглядишь“ или “ты очень умен“?

Ну, правда. Он абсолютно ничего не знает обо мне. Советую вам не воспринимать его слова всерьез. Просто забудьте о них. Все это делается ради хайпа. Он говорит, я отвечаю, вы это обсуждаете. Давайте забудем“, - приводит слова Головкина BoxingScene. 

Напомним, что первый бой Альвареса с Головкиным завершился вничью, а второй - победой мексиканца.

Ранее сообщалось, что третий бой Головкина с Альваресом может пройти в сентябре.

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