Руису подарили именной пояс с изображением Сникерса

Известный производитель отметил мексиканского боксера.

Представители производителя шоколадных батончиков Сникерс вручили чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO. IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руису уникальный именной пояс.

На нем можно увидеть корону, которая символизирует чемпионство боксера. Отмечается, что фирменное изображение батончика выполнено из мелких драгоценных камней.

Напомним, Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал три чемпионских пояса.