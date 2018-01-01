Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в бою против Давейко
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Мурат Гассиев дебютирует в хэвивейте. Об этом сообщил известный промоутер Эдди Хирн.
Соперником российского боксера станет американец Джоуи Давейко.
Поединок состоится 27 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).
Confirmed : Unified World Cruiserweight Champ Murat Gassiev make his heavyweight debut against Philly’s @Joey_Dawejko on July 27 @utacollegepark on the #HookerRamirez card live on @dazn_usa @skysportsboxing 🇷🇺🇺🇸 pic.twitter.com/aCAXWdbc4s— Eddie Hearn (@EddieHearn) 10 июня 2019 г.
Отмечается, что бой пройдет в андеркарде титульного поединка в первом полусреднем весе между обладателем титула WBO Морисом Хукером и чемпионом мира по версии WBC Хосе Карлосом Рамиресом.
Напомним, последний раз Гассиев выходил в ринг в июле прошлого года, когда уступил в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинцу Александру Усику. Ранее россиянин заявил, что хотел бы провести с украинцем реванш.
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