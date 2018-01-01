Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в бою против Давейко

Поединок состоится 27 июля в Арлингтоне.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Мурат Гассиев дебютирует в хэвивейте. Об этом сообщил известный промоутер Эдди Хирн.

Соперником российского боксера станет американец Джоуи Давейко.

Поединок состоится 27 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).

Отмечается, что бой пройдет в андеркарде титульного поединка в первом полусреднем весе между обладателем титула WBO Морисом Хукером и чемпионом мира по версии WBC Хосе Карлосом Рамиресом.

Напомним, последний раз Гассиев выходил в ринг в июле прошлого года, когда уступил в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинцу Александру Усику. Ранее россиянин заявил, что хотел бы провести с украинцем реванш.