Фьюри: Джошуа заработал столько, что хватит на пожизненный абонемент в качалке

Тайсон Фьюри уверен, что поражение Энтони Джошуа в реванше с Энди Руисом завершит карьеру британца.

Экс-чемпион мира британец Тайсон Фьюри уверен, что если Энтони Джошуа проиграет Энди Руису в реванше, то ему больше нечего делать на ринге.

Но если он снова проиграет Руису, то тут даже сказать толком нечего. Ты не сможешь побить Тайсона Фьюри, Уайлдера или любого другого приличного супертяжеловеса, если не можешь справится с этим пухляшом.

После проигрыша Энди Руису, для него будет только одна дорога - домой в бессрочный отпуск. Это уже будет финиш. Конец. Спокойной ночи. По крайней мере денег он уже заработал предостаточно. Хватит на пожизненный абонемент в качалке

Если Джошуа хочет доказать всему миру, что он все-таки не переоцененный дутыш, то ему надо одержать пару убедительных побед, включая в реванше с Руисом и вот тогда он может доказать всем, что он снова стал воином - боксером у которого "шары" находятся в штанах, а не в сумке промоутера. Это как по новой сдать выпускной экзамен в школе. Пусть попытается", - сказал Фьюри IFL TV.

"Если я не смогу побить Тома Шварца, тогда я тоже уйду в отставку. Потому что я не вижу смысла дальше продолжать карьеру. Если бы я проиграл Энди Руису, то я бы сразу повесил перчатки на гвоздь и больше не позорил бокс своими выступлениями. Ну ладно, может и не сразу, но если бы я и в реванше проиграл, то тогда уже 100%", - добавил Фьюри