Боб Арум может организовать Гвоздику объединительный бой в ноябре

Top Rank запланировало свести в ринге двух из трех своих чемпионов в полутяжелом весе.

Известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер поделился планами промоутерской компании Боба Арума Top Rank Promotions организовать на День благодарения (22 ноября) объединительный бой в рамках полутяжелого веса.

Арум сотрудничает с тремя из четырех чемпионов дивизиона: обладателем титула по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО), чемпионом IBF россиянином Артуром Бетербиевым (13-0, 13 КО) и его соотечественником Сергеем Ковалевым (33-3-1, 28 КО), который владеет титулом WBO.

По данным источника, бой состоится в пятницу или в субботу (видимо, 22 или 23 ноября) и в нем сойдут именно два боксера Top Rank.