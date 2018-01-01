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Боб Арум может организовать Гвоздику объединительный бой в ноябре

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Top Rank запланировало свести в ринге двух из трех своих чемпионов в полутяжелом весе.
Боб Арум может организовать Гвоздику объединительный бой в ноябре

Известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер поделился планами промоутерской компании Боба Арума Top Rank Promotions организовать на День благодарения (22 ноября) объединительный бой в рамках полутяжелого веса.

Арум сотрудничает с тремя из четырех чемпионов дивизиона: обладателем титула по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО), чемпионом IBF россиянином Артуром Бетербиевым (13-0, 13 КО) и его соотечественником Сергеем Ковалевым (33-3-1, 28 КО), который владеет титулом WBO.

По данным источника, бой состоится в пятницу или в субботу (видимо, 22 или 23 ноября) и в нем сойдут именно два боксера Top Rank.

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Теги: Боб Арум, Александр Гвоздик
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