Третий поединок Альвареса с Головкиным пройдет в сентябре - источник

Журналист Майк Коппинджер утверждает, что следующий соперник мексиканца уже известен.

Журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс рассказал о своей беседе с президентом промоутерской компании Golden Boy Эриком Гомесом, которая защищает интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF Сауля Альвареса.

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“Вчера я разговаривал с президентом Golden Boy Promotions Эриком Гомесом. Он рассказал, что на этой неделе руководство компании проведет встречу с командой Альвареса. Они хотят обсудить возможных оппонентов для Канело. Скорее всего, встреча состоится в четверг. Каких-то конкретных фаворитов нет“, - написал Манникс на своей странице в Twitter.

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В свою очередь, другой авторитетный журналист Майк Коппинджер, который работает с Ring TV и Fox Sports, ответил своему коллеге и заявил, что следующий соперник Канело уже известен. Им станет Геннадий Головкин.

“Golden Boy могут говорить все, что хотят, но это не более, чем просто позерство. В их случае сделка - простая формальность. Третий поединок Альварес - Головкин состоится 14 сентября. Так и будет“, - написал Коппинджер.

Напомним, Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою на DAZN, а после боя бросил вызов Канело.