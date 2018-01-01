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Соперник Далакяна: Самая сильная сторона Артема - его скорость

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Саравут Таворнхам отметил, что готов к бою с украинцем.
Артем Далакян
Артем Далакян
BoxingScene

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян проведет защиту своего титула против представителя Таиланда Саравута Таворнхама, который уже приехал в Украину и рассказал о своей подготовке к бою.

“Это мой первый поединок за пояс чемпиона мира, поэтому я немного нервничаю. Я много трудился ради этого боя, и я готов к нему на все 100%.

Самая сильная сторона Артема – это его скорость, он очень быстрый.

К этому бою я готовился на Филиппинах, спаррингуя с чемпионом мира WBO в минимальном весе Виком Салударом. Кроме того, среди моих спарринг-партнеров был чемпион WBA Asia и другие боксеры. Работа с ними сделала меня сильнее.

Я готов к бою на все 100%, поэтому моя задача во время недельного пребывания в Украине - не растерять свою форму. Я буду немного тренироваться, но мне также нужно хорошо питаться и спать, чтобы быть готовым к поединку“, - сказал Таворнхам.

Напомним, бой Далакян - Таворнхам состоится 15 июня в Киеве.

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Теги: бокс, Саравута Таворнхама, Артем Далакян
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Источник: xsport.ua

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