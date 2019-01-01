Головкин в следующем бою хочет встречи с Канело или с кем-то из "новых боксеров"

Геннадий Головкин заявил, что не заинтересован в встрече с Джейкобсом или Андраде.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что он не заинтересован в реванше с Даниэлем Джейкобсом или бое с непобедимым чемпионом WBO в среднем весе Деметриусом Андраде, если он не сможет получить третий бой с Саулем Канело Альваресом в сентябре, как он надеется.

"Это своего рода провокационный вопрос. Если я скажу Андраде, то Чарло скажет: "Почему не Чарло?". Если я скажу Чарло, то Андраде скажет: "Почему не Андраде?"

Нашим приоритетом является Канело. Если не он? Есть много новых боксеров, непобедимых боксеров с очень высоким рейтингом, давайте поговорим о них. Мне бы хотелось такой встречи", - заявил Головкин.

По слухам, главным претендентом на бой с Головкиным вслед за Саулем Альваресом является польский боксер Камил Шеремета.

Также непобедимыми являются Джейсон Куигли, Эскива Фалькао, Магомед Мадиев, Патрик Войцицки и Патрис Вольни.