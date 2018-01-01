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Де Ла Хойя: Канело нокаутирует Головкина

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Промоутер Альвареса резко высказался о казахском боксере.
Геннадий Гловкин против Сауля Альвареса
Геннадий Гловкин против Сауля Альвареса
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF мексиканца Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя рассказал о возможном третьем бое его подопечного с Геннадием Головкиным.

"Головкину придется подождать. Канело теперь главная сторона в переговорах. Я думаю, что он нокаутирует Головкина", - приводит слова Де Ла Хойи Boxing Scene.

Напомним, что Геннадий Головкин вернулся на ринг, и в первом же бое нокаутировал канадца Стива Роллса.

Отметим, Головкин в четвертый раз за карьеру нокаутировал ранее небитого соперника.

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