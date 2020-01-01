Уайт: Уайлдер? У меня мысли сейчас о другом сопернике

Британец готовится к бою с Оскаром Ривасом.

Британский боксер Диллиан Уайт, который находится на первом месте в рейтинге WBC, признался, что в данный момент он не думает о возможном бое против чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, поскольку сейчас британец настроен на свой следующий поединок. Об этом сообщает Sky Sports.

"Сейчас не время думать о бое с Уайлдером, все мои мысли об Оскаре Ривасе. Нельзя недооценивать обычных бойцов, поскольку можно ошибиться в ответственый момент.

Для таких ребят победа надо мной равнозначна титулу чемпиона мира. Так что я не могу думать о чемпионском титуле, пока соперники так настраиваются на поединки со мной.

Я сконцентрирован на подготовке к бою с Ривасом так, будто этот поединок будет для меня чемпионским", - сказал Уайт.

Отметим, что бой Диллиана Уайта с Оскаром Ривасом пройдет 20 июля на О2 Арене в Лондоне.