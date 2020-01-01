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Уайлдер и Фьюри проведут еще два боя - Арум

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Бой Уалдер - Фьюри станет еще одной трилогией в боксе.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что его подопечный Тайсон Фьюри проведет еще два боя с чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

Промоутер также отметил, что в третьей встрече гонорар не будет делиться в равных частях, а большая половина достанется победителю реванша.

“Второй бой Уайлдер - Фьюри состоится. И он будет невероятным. Первый бой был - огонь, но второй будет еще ярче. Однако я бы попросил преждевременно не радоваться. Это супертяжелый вес, а здесь может произойти все. Вы же видели, что на прошлой недели произошло в поединке Джошуа - Руис.

Также я готов подтвердить слухи. В истории бокса было много захватывающих трилогий таких как Мухаммед Али - Джо Фрейзер и Мухаммед Али - Кен Нортон. Теперь у нас будет еще одна.

Но хочу отметить, что в третьем бою распределение призового фронда изменится. Победитель получит больше проигравшего. Поэтому все будет зависеть от того, кто победит в реванше“, - цитирует Арума worldboxingnews.

Напомним, первый бой Уайлдер - Фьюри состоялся 1 декабря минувшего года. Тогда бой завершился вничью (115:111, 112:114, 113:113). Планируется, что вторая встреча боксеров состоится в начале 2020 года, но прежде Фьюри встретится с Томом Щварцом, а Уайлдер - с Луисом Ортисом.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, Боб Арум, бокс
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