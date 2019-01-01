Арум не позволит Гвоздику и другим участвовать в WBSS

Боб Арум против выступлений своих боксеров во Всемирной боксерской суперсерии.

Промоутер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика Боб Арум высказался против Всемирной боксерской суперсерии в этой весовой категории.

Глава компании Top Rank заявил, что в полутяжелом весе достаточно хороших боксеров, чтобы проводить интересные поединки и без турнира.

"Нам не нужен турнир. У нас достаточно хороших полутяжеловесов, чтобы проводить интересные бои и без турнира. Мы не собираемся никому отдавать наших бойцов, чтобы те боксировали на другой платформе в каком-то турнире", цитирует Арума BoxingTalk.

Ранее Арум заявил, что поединки Джошуа в США не продадутся.