Арум не позволит Гвоздику и другим участвовать в WBSS
Боб Арум против выступлений своих боксеров во Всемирной боксерской суперсерии.
Промоутер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика Боб Арум высказался против Всемирной боксерской суперсерии в этой весовой категории.
Глава компании Top Rank заявил, что в полутяжелом весе достаточно хороших боксеров, чтобы проводить интересные поединки и без турнира.
"Нам не нужен турнир. У нас достаточно хороших полутяжеловесов, чтобы проводить интересные бои и без турнира. Мы не собираемся никому отдавать наших бойцов, чтобы те боксировали на другой платформе в каком-то турнире", цитирует Арума BoxingTalk.
Ранее Арум заявил, что поединки Джошуа в США не продадутся.
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