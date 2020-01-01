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Хирн: Джошуа придется задуматься о своем будущем, если он проиграет Руису в реванше

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Промоутер британского боксера считает, что его клиент находится под сильным давлением из-за своего сенсационного поражения.
Энтони Джошуа (слева)
Энтони Джошуа (слева)
Getty Images

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), прокомментировал предстоящий реванш с новоиспеченным обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом (32-1, 21 КO).

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“Джошуа находится под огромным давлением в преддверии реванша. Нужно понять, что Энтони придется задуматься о своей карьере, если он вновь проиграет Руису.

Конечно, это не будет концом карьеры, но второе поражение существенно повлияет на дальнейшее будущее. Реванш - самый важный бой для Энтони в данный момент“, - цитирует Хирна BoxingScene.

Напомним, в Нью-Йорке Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

После поражения Джошуа его команда активировала пункт о реванше в контракте с Руисом. Новоиспеченный чемпион хотел бы провести реванш в Мексике, а британец не против вновь сразиться в США.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, Эдди Хирн, реванш
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