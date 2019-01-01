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Джошуа хочет провести реванш с Руисом в США

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Британец вновь хочет провести бой в Нью-Йорке.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, что его клиент хочет провести реванш с новоиспеченным обладателем титулов WBA Super, WBO и IBF Энди Руисом в Нью-Йорке.

По словам Хирна, британец хочет вновь провести бой там, где лишился всех своих чемпионских поясов.

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"Джошуа очень хочет, чтобы реванш состоялся в Нью-Йорке. Его мечта - исправить свою "ошибку" и вновь сразиться в США. Но на данный момент окончательного решения о месте проведения второго боя не принято", - цитирует Хирна Boxing Scene.

Напомним, в Нью-Йорке Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

После поражения Джошуа его команда активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.

Отметим, что новоиспеченный чемпион хотел бы провести реванш в Мексике.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Эдди Хирн, Энди Руис
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