Джошуа хочет провести реванш с Руисом в США
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, что его клиент хочет провести реванш с новоиспеченным обладателем титулов WBA Super, WBO и IBF Энди Руисом в Нью-Йорке.
По словам Хирна, британец хочет вновь провести бой там, где лишился всех своих чемпионских поясов.
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"Джошуа очень хочет, чтобы реванш состоялся в Нью-Йорке. Его мечта - исправить свою "ошибку" и вновь сразиться в США. Но на данный момент окончательного решения о месте проведения второго боя не принято", - цитирует Хирна Boxing Scene.
Напомним, в Нью-Йорке Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.
После поражения Джошуа его команда активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.
Отметим, что новоиспеченный чемпион хотел бы провести реванш в Мексике.
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