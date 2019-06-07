Арум: Бои Джошуа в США ни за что не продадутся

Промоутер считает, что после проигрыша Руису у Энтони нет никакой репутации в Америке.

Известный промоутер Боб Арум прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в бою с мексиканцем Энди Руисом. Менеджер считает, что теперь британец может забыть о больших боях в США.

"У Джошуа и раньше не было репутации в США, а после боя с Руисом ее нет и в помине. В этом вся проблема. Его нокаутировал Энди Руис, и этим все сказано.

Энтони теперь точно не сможет проводить бои в Америке. Его поединки с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером ни за что не продадутся. Например, от его встречи с Руисом DAZN заработал очень мало", - приводит слова Арума WBN.

Напомним, что [[link_local link_article_id="1013438"]]команда Джошуа активировала пункт о реванше[[/link_local]] в контракте с Руисом.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал три чемпионских пояса. Вашему вниманию также видео нокаута и полное видео этого поединка.

Ранее поражение Энтони Джошуа прокомментировал украинский боксер Александр Усик.