Стивенсон впервые после комы появился на публике

Адонис Стивенсон пережил тяжелую операцию после боя с украинцем Александром Гвоздиком.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон впервые после того, как вышел из комы, показался публике.

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Боксер был вместе со своей женой и дал короткий комментарий журналистке о своем самочувствии.

"Все в порядке. Я постепенно восстанавливаюсь и уже в форме. Очень приятное чувство снова вернуться", - сказал Стивенсон.

Напомним, 41-летний Адонис Стивенсон был отправлен в тяжелый нокаут в бою против Александра Гвоздика в декабре 2018-го года.

После поединка канадца госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы, а также сделали серьезную операцию.

Через некоторое время после этого стало известно, что Стивенсон вышел из комы и у него восстановились двигательные функции. Также сообщалось, что он сделал первые шаги.

Ранее сообщалось, что Стивенсона выписали из больницы.