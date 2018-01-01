Стивенсон впервые после комы появился на публике
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон впервые после того, как вышел из комы, показался публике.
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Боксер был вместе со своей женой и дал короткий комментарий журналистке о своем самочувствии.
"Все в порядке. Я постепенно восстанавливаюсь и уже в форме. Очень приятное чувство снова вернуться", - сказал Стивенсон.
Напомним, 41-летний Адонис Стивенсон был отправлен в тяжелый нокаут в бою против Александра Гвоздика в декабре 2018-го года.
После поединка канадца госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы, а также сделали серьезную операцию.
Через некоторое время после этого стало известно, что Стивенсон вышел из комы и у него восстановились двигательные функции. Также сообщалось, что он сделал первые шаги.
Ранее сообщалось, что Стивенсона выписали из больницы.
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