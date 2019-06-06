Фьюри - лидер рейтинга супертяжей по версии The Ring

Энди Руис после победы над Джошуа попал в тройку лучших супертяжеловесов по версии авторитетного издания.

Авторитетное издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом дивизионе.

На первой строчке оказался “цыганский король“ и британский линейный чемпион Тайсон Фьюри. С первого места Фьюри cместил своего соотечественника Энтони Джошуа.

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А вот сам Джошуа опустился на четвертую строчку после своего сенсационного поражения мексиканцу Энди Руису. Новоиспеченный чемпион по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO теперь замыкает тройку лучших.

Отметим, что на второй строчке находится чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.

Ранее сообщалось, что Энди Руис поле победы над Энтони Джошуа возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов по версии Boxrec.