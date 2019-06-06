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Фьюри - лидер рейтинга супертяжей по версии The Ring

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Энди Руис после победы над Джошуа попал в тройку лучших супертяжеловесов по версии авторитетного издания.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Авторитетное издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом дивизионе.

На первой строчке оказался “цыганский король“ и британский линейный чемпион Тайсон Фьюри. С первого места Фьюри cместил своего соотечественника Энтони Джошуа.

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А вот сам Джошуа опустился на четвертую строчку после своего сенсационного поражения мексиканцу Энди Руису. Новоиспеченный чемпион по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO теперь замыкает тройку лучших.

Отметим, что на второй строчке находится чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👑 @ringtv 👑

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Ранее сообщалось, что Энди Руис поле победы над Энтони Джошуа возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов по версии Boxrec.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Энди Руис, Энтони Джошуа, рейтинг, супертяжелый вес, The Ring
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