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Головкин – Роллс: онлайн трансляция боя

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Следите за событиями поединка Геннадий Головкин – Стив Роллс на нашем сайте.
Головкин - Роллс: онлайн трансляция боя
Головкин - Роллс: онлайн трансляция боя
Boxing Scene

В ночь с 8-го на 9-е июня на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин проведет бой с малоизвестным канадцем Стивом Роллсом.

Для Головкина этот бой будет первым за 9 месяцев после поражения Саулю Альваресу, по итогам которого он потерял все свои титулы.

С момента последнего боя у Головкина много чего поменялось. HBO перестал показывать бокс, а значит пришлось искать нового телепартнера. Им стал стриминговый сервис DAZN. Согласно сделке в течение трех лет Головкин будет проводить по 2 поединка в год, по слухам, за эти 6 боев Геннадий получит 100 миллионов долларов.

Также казахстанский боксер расстался с многолетним наставником Абелем Санчесом. Расставание вышло скандальным, но лишь обе стороны знают истинную причину. К этому поединку Головкина готовит новый наставник - Джонатон Бэнкс, бывший тренер Владимира Кличко.

Наш сайт проведет онлайн трансляцию боя Головкин - Роллс, которая будет доступна в этой новости.Ориентировочное начало - утром 9-го июня в 06:00.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин
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