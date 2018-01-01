Руис готов провести реванш с Джошуа в Великобритании за крупный гонорар

Мексиканец согласен сразиться с Энтони Джошуа на его территории только за определенную сумму.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис сообщил, что не хочет проводить реванш с Энтони Джошуа в Великобритании, но готов пойти на это за 50 миллионов долларов.

Читай также: Фьюри: Джошуа снова проиграет Руису во втором поединке

“Моя команда сейчас ведет переговоры о реванше. Сейчас мне необходимо сохранять форму, избегать травм и быть полностью готовым к реваншу. Я бы хотел провести второй бой в США или Мексике.

Все будет решаться на переговорах. Если же команда Джошуа будет настаивать на реванше в Великобритании, то им придется заплатить мне 50 миллионов долларов“, - приводит слова Руиса Boxingnews24.

Напомним, Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что семья Руиса выиграла крупную сумму денег благодаря ставке на бой против Джошуа.