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Руис готов провести реванш с Джошуа в Великобритании за крупный гонорар

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Мексиканец согласен сразиться с Энтони Джошуа на его территории только за определенную сумму.
Энтони Джошуа и Энди Руис
Энтони Джошуа и Энди Руис
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис сообщил, что не хочет проводить реванш с Энтони Джошуа в Великобритании, но готов пойти на это за 50 миллионов долларов.

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“Моя команда сейчас ведет переговоры о реванше. Сейчас мне необходимо сохранять форму, избегать травм и быть полностью готовым к реваншу. Я бы хотел провести второй бой в США или Мексике.

Все будет решаться на переговорах. Если же команда Джошуа будет настаивать на реванше в Великобритании, то им придется заплатить мне 50 миллионов долларов“, - приводит слова Руиса Boxingnews24.

Напомним, Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что семья Руиса выиграла крупную сумму денег благодаря ставке на бой против Джошуа.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа, реванш
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