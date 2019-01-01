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Фьюри: Джошуа снова проиграет Руису во втором поединке

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Британец считает, что стиль мексиканца не подходит для Энтони.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что Энтони Джошуа не сможет победить обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса, поскольку британскому боксеру не подходит стиль ведения боя мексиканца. Об этом сообщает Boxing Scene.

"Уверен, что в реванше Джошуа снова проиграет Руису. Стиль боя, который ведет Энди, совершенно не подходит для Джошуа. Я заметил, что когда Джошуа выходил на ринг в тот вечер, по нему было заметно, что он проиграет. Мало того, я знал, что его нокаутируют.

Все мы видели, что ему не справиться со стилем Руиса. Энди будет побеждать Джошуа раз за разом. Стиль Руиса ему просто не подходит", - сказал Фьюри.

Напомним, ранее команда Джошуа активировала пункт в контракте о реванше с Руисом.

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