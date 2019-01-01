Семья Руиса выиграла крупную сумму денег благодаря ставке на бой против Джошуа
Победа мексиканского боксера Энди Руиса принесла не только мировую славу самому боксеру, но и крупную сумму денег его родственникам.
Родители и брат Руиса решили поставить на победу мексиканца в букмекерской конторе и суммарно выиграли порядка 27 тысяч долларов.
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"Все, кто поставил на мою победу, поднял целое состояние. Вся семья поставила на меня. Честно, я сам об этом думал, но не решился. Мои родители выиграли по 10 тысяч долларов, а младший брат где-то тысяч 7. Наверное, мне тоже стоило так сделать", - рассказал Руис.
Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.
Отмечалось, что команда Джошуа активировала пункт в контракте о реванше. Стоит сказать, что Руис хочет провести бой в Мексике.
Ранее сообщалось, что мексиканец может лишиться чемпионского пояса WBO.
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