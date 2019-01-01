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Тренер Руиса: Он был в тяжелой ситуации и хотел уйти из бокса

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Мэнни Роблес рассказал о трудностях, с которыми столкнулся чемпион мира в супертяжелом весе.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Мэнни Роблес, тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса (33-1, 21 КO), рассказал, что его подопечный намеревался уйти из спорта.

“Энди был в очень тяжелой ситуации и он даже собирался уйти из бокса. Я остановил его, сказал, что он должен продолжать. Каждый день я убеждал его вновь и вновь приходить на тренировки.

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Я говорил ему: “Ходи в зал, твоя жизнь скоро изменится“. Ему было очень тяжело - промоутеры из Top Rank не были в нем заинтересованы и ему не хватало денег на самые необходимые нужды. Он не знал, как быть. Но теперь все изменилось“, - цитирует Роблеса BoxingScene.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

Отмечалось, что команда Джошуа активировала пункт в контракте о реванше. Стоит сказать, что Руис хочет провести бой в Мексике.

Ранее сообщалось, что мексиканец может лишиться чемпионского пояса WBO.

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Теги: бокс, Энди Руис
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