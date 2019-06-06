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Джошуа: У Руиса есть шесть месяцев, чтобы насладиться чемпионством

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Британский боксер рассчитывает вернуть чемпионские пояса в реванше с Энди Руисом.
Энди Руис и Энтони Джошуа
Энди Руис и Энтони Джошуа
Getty Images

Экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) прокомментировал свое сенсационное поражение от Энди Руиса (32-1, 21 КО).

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“Я уже проигрывал на любительском ринге, и это сделало меня сильнее. Уверен, что и сейчас я смогу стать лучше, чем был. Я потерпел поражение и принимаю это как мужчина. Я не собираюсь оправдываться или кого-то обвинять. Я должен исправить свои ошибки и подготовится к реваншу.

Я хочу еще раз поздравить Энди Руиса с победой. У него есть 6 месяцев, чтобы насладиться чемпионством, а потом он вновь встретится со мной на ринге и мы определим, кто из нас лучший“, - сказал Джошуа в интервью собственному YouTube-каналу.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

Отмечалось, что команда Джошуа активировала пункт в контракте о реванше. Стоит сказать, что Руис хочет провести бой в Мексике.

Ранее сообщалось, что мексиканец может лишиться чемпионского пояса WBO.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.06.2019, 12:32
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песда те протеин на ножках жирежабль навтыкает еще больше это не пометкина никакого втыкать, интересно на коэфф глянуть сколько на жира буки дадут
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