Усик отказался от еще одного чемпионского пояса

Украинец больше не является чемпионом мира по версии WBO.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после объявления о переходе в супертяжелый вес продолжает терять свои чемпионские пояса.

Украинец лишился пояса чемпиона мира по версии WBO. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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“Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в супертяжелый вес, “временный“ чемпион Кшиштоф Гловацки становится новым чемпионом организации“, - заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.

Таким образом, Кшиштоф Гловацки, который владел титулом до встречи с Александром Усиком, вновь стал чемпионом WBO. Отметим, что защиту титула Гловацки проведет 15 июня в Риге в полуфинале второго сезона Суперсерии в бою с Майрисом Бриедисом.

Кроме того, на кону боя Гловацки - Бриедис будет еще один чемпионский титул - вакантный пояс по версии WBC, который у Усика отобрали ранее.

Напомним, ранее сам Александр Усик отказался от пояса WBA в тяжелом весе из-за перехода в другую весовую категорию. Позднее стало известно, что титул WBA перешел к российскому боксеру Денису Лебедеву.

Теперь у украинца остался лишь один пояс чемпиона в тяжелом весе по версии IBF.

Отметим, что дебют украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25-го мая, однако он получил травму в процессе подготовки к бою. По словам менеджера боксера Эгиса Климаса, его возвращение на ринг ожидается в сентябре.