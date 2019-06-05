Головкин: Джошуа ощущал себя суперменом. Это сыграло с ним злую шутку

Казахский боксер считает, что британец не был готов к выступлению в США.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин высказался о титульном бое Энтони Джошуа, который проиграл свой первый бой в карьере мексиканцу Энди Руису. Об этом сообщает Boxing Scene.

По мнению казахского боксера, британец был слишком уверен в своих силах, хотя ментально не был готов к поединку в США.

"Это бокс, здесь у каждого есть шанс. Мне кажется, что Джошуа не был ментально готов к этому поединку. Он еще никогда не дрался в США. Плюс к нему было приковано слишком много внимания. Он чувствовал себя суперзвездой или даже суперменом, что сыграло с ним злую шутку", – сказал Головкин.

Напомним, что команда Джошуа активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.