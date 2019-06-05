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Головкин: Джошуа ощущал себя суперменом. Это сыграло с ним злую шутку

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Казахский боксер считает, что британец не был готов к выступлению в США.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин высказался о титульном бое Энтони Джошуа, который проиграл свой первый бой в карьере мексиканцу Энди Руису. Об этом сообщает Boxing Scene.

По мнению казахского боксера, британец был слишком уверен в своих силах, хотя ментально не был готов к поединку в США.

"Это бокс, здесь у каждого есть шанс. Мне кажется, что Джошуа не был ментально готов к этому поединку. Он еще никогда не дрался в США. Плюс к нему было приковано слишком много внимания. Он чувствовал себя суперзвездой или даже суперменом, что сыграло с ним злую шутку", – сказал Головкин.

Напомним, что команда Джошуа активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.

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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  05.06.2019, 22:41
Оценка:  0
русский
Надо нашего ребята богатыря, витязя срочно выводить из затяжного запоя, и бегом в ринг. Пускай покажет перцу мексиканскому, чем русский дух пахнет-перднет гнусно тухлятиной в ринге, да так, чтоб аж понос по ногам побежал. Больше и требовать от богатыря не нужно. Гы, гы, гы.
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