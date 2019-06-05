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Фьюри: На месте Джошуа я никогда бы больше не показывался на публике

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Британец изменил свое мнение об экс-чемпионе.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил потроллить своего соотечественника Энтони Джошуа, который потерпел первое поражение в своей карьере в титульном бою с Энди Руисом. 

"Он никогда этого не переживет. Это просто шок! Вы можете себе это представить? У него телосложение Аполлона, 198 см роста и сухие мышцы, а тут пришел какой-то маленький толстяк, который съел каждый Сникерс и Марс в штате Калифорния, и просто обоссал вас. Позорище! Что бы я сделал на месте Джошуа? Никогда бы больше не показывался на публике", - сказал Фьюри в интервью ESPN.

Отметим, что ранее Фьюри поддержал Джошуа после его сенсационного поражения.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  05.06.2019, 20:24
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гость
Дело говорит фраерок. Так Обосраться считая себя выше неба. Недавно над Дылдером смеялся. что у его пояса скоро будет другой хозяин.
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