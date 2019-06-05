Красюк: Усик готов отдать все свои пояса, они ему не нужны

Украинский боксер в ближайшее время откажется от остальных своих поясов.

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк прокомментировал решение WBC лишить его подопечного чемпионского пояса в связи с переходом украинца в супертяжелый дивизион и заявил, что его клиент откажется и от остальных своих титулов.

"Всемирный боксерский совет согласовывала с нами этот шаг. Во время переговоров мы честно озвучили, что есть планы драться в супертяжелой весовой категории, а не в тяжелом дивизионе. но мы договорились с WBC, что Усик в любой момент может выйти на бой против нового чемпиона мира в крузервейте. Подобная договоренность существует с WBA.

В ближайшее время мы откажемся и от пояса WBO, зато WBO может объявить Усика обязательным претендентом на бой против чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. А что касается IBF, то позиция этой организации неизвестна. Так или иначе, но Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелой весовой категории?", – заявил Красюк в интревью expres.online.

Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, однако получил травму в процессе подготовки к бою. По словам Хирна, его возвращение на ринг ожидается в сентябре.