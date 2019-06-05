Переключиться на мобильную версию

Красюк: Усик готов отдать все свои пояса, они ему не нужны

Комментариев: 1
Украинский боксер в ближайшее время откажется от остальных своих поясов.
Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк прокомментировал решение WBC лишить его подопечного чемпионского пояса в связи с переходом украинца в супертяжелый дивизион и заявил, что его клиент откажется и от остальных своих титулов. 

"Всемирный боксерский совет согласовывала с нами этот шаг. Во время переговоров мы честно озвучили, что есть планы драться в супертяжелой весовой категории, а не в тяжелом дивизионе. но мы договорились с WBC, что Усик в любой момент может выйти на бой против нового чемпиона мира в крузервейте. Подобная договоренность существует с WBA.

В ближайшее время мы откажемся и от пояса WBO, зато WBO может объявить Усика обязательным претендентом на бой против чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. А что касается IBF, то позиция этой организации неизвестна. Так или иначе, но Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелой весовой категории?", – заявил Красюк в интревью expres.online.

Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, однако получил травму в процессе подготовки к бою. По словам Хирна, его возвращение на ринг ожидается в сентябре.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: expres.online

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Лесоруб.  (аноним)  05.06.2019, 20:04
Оценка:  -1
Лесоруб.
Пусть сдаёт пояса не делает затор в боксе и сидит хоть сколько . здесь не хочу. а там боюсь. ни здесь ни там .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь