Форман: На месте Джошуа я бы сейчас не соглашался на реванш

Знаменитый боксер считает, что британцу нужно время, чтобы собраться с мыслями.

Легендарный американский боксер Джордж Формен прокомментировал решение экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа провести реванш с мексиканцем Энди Руисом.

"Я думаю, что сейчас Джошуа нужно пойти в тренажерный зал и усердно там поработать. После этого поражения он станет только лучше. Но сперва ему необходимо подобрать нового хорошего менеджера. Лично я так бы и сделал.

Наверное, на месте команды Джошуа я бы не согласился на незамедлительный реванш. Почему? Потому что до сих пор непонятно, почему Энтони проиграл. Никто не знает, что же пошло не так. Поэтому сейчас не нужно бросаться на Руиса, а лучше проанализировать всю ситуацию.

Джошуа необходимо время, чтобы собраться с мыслями. У него еще вся карьера впереди. Его нокаутировали, а это пережить крайне сложно, уж поверьте. Нокаут - это то же самое, что и перелом ноги. Сначала ему лучше провести промежуточный бой у себя на родине, в Британии. А уже потом проводить реванш с Энди", - приводит слова Формана Boxing 24/7.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что мексиканец может лишиться чемпионского пояса WBO.

Отметим, что Руис согласен провести реванш с Джошуа.