Усика лишили чемпионского пояса WBC

Переход украинского боксера в супертяжелый вес вынудил WBC отобрать у него титул.

Украинский боксер Александр Усик больше не является обладателем титула в тяжелом весе по версии WBC.

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Как сообщает ESPN, Всемирный боксерский совет официально объявил, что данный пояс отныне является вакантным. Такое решение было принято из-за предстоящего дебюта украинца в супертяжелой весовой категории.

Теперь в WBC Усик считается "чемпионом в отпуске" и он имеет право в любое время сразиться за этот пояс, если захочет вернуться в тяжелый вес.

Вакантный титул WBC в тяжелом весе будет разыгран между Маирисом Бридисом и Кшиштоф Гловацки 15-го июня в Риге (Латвия).

Напомним, ранее сам Александр Усик отказался от пояса WBA в тяжелом весе из-за перехода в другую весовую категорию. Позднее стало известно, что титул WBA перешел к российскому боксеру Денису Лебедеву.

Отметим, что дебют украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25-го мая, однако он получил травму в процессе подготовки к бою. По словам менеджера боксера Эгиса Климаса, его возвращение на ринг ожидается в сентябре.