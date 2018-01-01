Команда Джошуа активировала пункт в контракте о реванше с Руисом

Бой пройдет в ноябре или декабре.

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что сегодня, 4 июня, они приняли решение активировать пункт в контракте о реванше с новым обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом. Об этом функционер сообщил на своей странице в Twitter.

"После встречи с Энтони Джошуа и его тренером, мы с командой менеджеров в Нью-Йорке сегодня активировали пункт о реванше в контракте с Энди Руисом-младшим. Бой состоится в ноябре или декабре. Место проведения сообщим позже", – написал Хирн.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что мексиканец может лишиться чемпионского пояса WBO.

Отметим, что Руис согласен провести реванш с Джошуа.