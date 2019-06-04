Ломаченко высказался о недовольстве Хирна назначением титульного боя с Кэмпбеллом

Украинец посоветовал промоутеру подать в суд, если он настолько возмущен таким решением.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, в интервью своему YouTube-каналу LOMA Official TV, высказался о недовольстве промоутера Эдди Хирна включить украинца в титульный поединок с его подопечным Люком Кэмпбеллом.

"Позиция Эдди Хирна естественная, он правильно возмущается. Он бы разбирался в своей кухне, если бы бой за пояс получили 2 его боксера. А получилось, что вмешался третий участник с другой стороны.

Он абсолютно прав, я поддерживаю его возмущение, но в уставе WBC маленьким штрифтом прописано, что они могут предоставить титульный бой, если видят, что боксер этого заслуживает. WBC ни в коем случае не нарушил правила.

Если Эдди Хирн возмущается, то пусть подаст в суд. В Америке это любят. Но он этого не сделал, прекрасно понимая, что проиграет. Да, это исключение, но никто ничего не нарушил. Для меня это положительный результат", – сказал Ломаченко.

Бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла состоится 31-го августа в Лондоне за вакантный пояс WBC.