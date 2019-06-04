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Ломаченко высказался о недовольстве Хирна назначением титульного боя с Кэмпбеллом

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Украинец посоветовал промоутеру подать в суд, если он настолько возмущен таким решением.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, в интервью своему YouTube-каналу LOMA Official TV, высказался о недовольстве промоутера Эдди Хирна включить украинца в титульный поединок с его подопечным Люком Кэмпбеллом. 

"Позиция Эдди Хирна естественная, он правильно возмущается. Он бы разбирался в своей кухне, если бы бой за пояс получили 2 его боксера. А получилось, что вмешался третий участник с другой стороны.

Он абсолютно прав, я поддерживаю его возмущение, но в уставе WBC маленьким штрифтом прописано, что они могут предоставить титульный бой, если видят, что боксер этого заслуживает. WBC ни в коем случае не нарушил правила.

Если Эдди Хирн возмущается, то пусть подаст в суд. В Америке это любят. Но он этого не сделал, прекрасно понимая, что проиграет.  Да, это исключение, но никто ничего не нарушил. Для меня это положительный результат", – сказал Ломаченко.

Бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла состоится 31-го августа в Лондоне за вакантный пояс WBC.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.06.2019, 21:44
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гость
Мешкобою придёт то. что пришло Джоуше. слишком они понтуют..
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