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Фьюри - о бое с Уайлдером: Я стал жертвой судейства

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Британец считает, что тогда он победил чемпиона WBC.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что в реванше против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера, он будет действовать также, как и во время первого их боя. По мнению британца, он тогда победил "бронзового бомбардировщика", но его засудили. Об этом сообщает Boxing Scene.

"Если реванш с Уайлдером произойдет, я ничего не буду менять, потому что выиграл 10 из 12 раундов. Если я смогу сделать то же самое снова, то, вероятно, получу еще одну ничью. Не так ли?

Нокдауны не имеют значения. Один пропущенный удар не перечеркивают победу в 10 раундах. Но это бокс, что мы можем сделать? Это не первый раз, когда решение судейства повлияло на результат, и, конечно, не последний раз", – сказал Фьюри.

Напомним, Фьюри готовится к следующему своему поединку против Тома Шварца, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе.

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