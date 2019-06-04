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Уайт: Не удивлен поражению Джошуа, без допинга он ничего из себя не представляет

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Британский супертяжеловес высказал свое мнение о причине поражения Энтони Джошуа в бою против Энди Руиса.
Энтони Джошуа на настиле после удара Энди Руиса
Энтони Джошуа на настиле после удара Энди Руиса
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) прокомментировал поражение Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в поединке против Энди Руиса (33-1, 21 КO). 

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“Я ни капли не удивлен поражением Джошуа. США - это не Великобритания, тут нельзя использовать допинг и не переживать о том, что тебя не поймают. В Британии не сложно получить разрешение на прием запрещенных средств, в США все строго и VADA все контролирует.

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Вы вообще видели, как тяжело дышал Джошуа уже после трех раундов? И он был гораздо медленнее, чем в своих предыдущих боях. Он чувствовал себя плохо без своих таблеток. Без допинга Джошуа ничего из себя не представляет“, - сказал Уайт в интервью собственному YouTube-каналу.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что мексиканец может лишиться чемпионского пояса WBO.

Отметим, что Руис согласен провести реванш с Джошуа.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Энтони Джошуа, Энди Руис
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русский  (аноним)  04.06.2019, 16:36
Оценка:  0
русский
Тренер у парня хороший. И рацион тут значения не имеет. Наш Поветкин жрет как не в себя, пердит, пузо пивное свисает на яйца, 40 лет, а титулов все нет. Мешочек короче говоря, а Руис-молодца. Гы, гы, гы.
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