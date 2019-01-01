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Промоутер Фьюри: Джошуа проиграл парню, который похож на пляжного кита

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Фрэнк Уоррен высказался относительно поражения Энтони Джошуа в бою против Энди Руиса.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер известного боксера Тайсона Фьюри, прокомментировал победу мексиканца Энди Руиса (33-1, 21 КO) над британским спортсменом Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

“Я бы удивился, если бы результат поединка был другим. Руис действительно провел хороший бой и одержал очень уверенную победу.

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Во время подготовки Джошуа тренировался с морскими котиками, а в итоге проиграл парню, который похож на пляжного кита. Энди проделал потрясающую работу и заслужил победу“, - приводит слова Уоррена BoxingScene.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что мексиканец может лишиться чемпионского пояса WBO.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа, Фрэнк Уоррен
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