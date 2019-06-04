Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике

Энди Руис не против провести второй бой с Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиc-младший (33-1, 21 КO) прокомментировал возможность проведения повторного боя с британцем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

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“Конечно, я хочу, чтобы мы провели реванш, и сделаю это с радостью, но сперва мне необходимо все обсудить со своей командой.

Я хочу провести этот бой в Мексике. У нас никогда еще не было своего чемпиона в супертяжелом весе, и было бы здорово провести реванш на родине.

Признаться честно, я до сих пор себя щипаю - а вдруг я сплю? Всю жизнь я работал ради этого, и теперь я - чемпион“, - приводит слова Руиса Sky Sports.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что мексиканец может лишиться чемпионского пояса WBO.