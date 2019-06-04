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Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике

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Энди Руис не против провести второй бой с Энтони Джошуа.
Энди Руис (справа) в бою против Энтони Джошуа
Энди Руис (справа) в бою против Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиc-младший (33-1, 21 КO) прокомментировал возможность проведения повторного боя с британцем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО). 

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“Конечно, я хочу, чтобы мы провели реванш, и сделаю это с радостью, но сперва мне необходимо все обсудить со своей командой.

Я хочу провести этот бой в Мексике. У нас никогда еще не было своего чемпиона в супертяжелом весе, и было бы здорово провести реванш на родине.

Признаться честно, я до сих пор себя щипаю - а вдруг я сплю? Всю жизнь я работал ради этого, и теперь я - чемпион“, - приводит слова Руиса Sky Sports.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что мексиканец может лишиться чемпионского пояса WBO.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа, реванш
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.06.2019, 14:13
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гость
жирный тюлень навешал, он же никакой подсовывали джошуа слабаков типа помоткина жирный жир раз втыканул и джошуа слился
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