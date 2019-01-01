Редкач - о бое с Александером: Я знал, что он не поднимется

Украинец расправился с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях.

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) в своем дебютном бою в полусредней весовой категории сумел отправить в нокаут бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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"Мы были готовы к бою. Я знал, что он не поднимется. Мы отрабатывали этот удар каждый день. Я хочу боя с любым соперником. Даже с Шоном Портером", - приводит слова Редкача allboxing.

Стоит отметить, что, про словам Александера, украинец - первый боксер, который сумел отправить его в нокаут.

Вашему вниманию также видео нокаута в бою Редкач - Александер.