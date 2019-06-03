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Уайлдер - о Джошуа: Этот кретин сдался и меня это взбесило

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Известный американский боксер раскритиковал Энтони Джошуа после его поражения от Энди Руиса.
Энтони Джошуа в нокдауне в бою против Энди Руиса
Энтони Джошуа в нокдауне в бою против Энди Руиса
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) высказался о поединке экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) против Энди Руиса (33-1, 21 КO).

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"Меня больше всего взбесило то, что Джошуа отказался продолжать бой. Разница между нами в том, что я заслужил свое уважение, а он просто так его получил. И когда тебе все достается вот так, то ты уже не восстановишься после поражения.

К черту деньги, этот кретин сдался. Ты 24 часа в сутки работаешь, а потом сдаешься? Я думал, что будет 12 раундов, а Джошуа просто решил отказаться от продолжения боя", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал три чемпионских пояса. Вашему вниманию также видео нокаута и полное видео этого поединка.

Ранее поражение Энтони Джошуа прокомментировал украинский боксер Александр Усик.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, Деонтей Уайлдер
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ВоблаВологда  (аноним)  03.06.2019, 13:22
Оценка:  +4
ВоблаВологда
Джошуа не сдался. Рефери, который ранее обслуживал поединок Гвоздик VS Стивенсон увидел, что Руис буквально убивает Джошика и остановил бой. Сохранил здоровье Джошику.
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