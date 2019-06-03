Руис может лишиться чемпионского пояса WBO

Украинец Александр Усик может стать претендентом на этот чемпионский пояс.

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что вскоре назначит официального претендента на бой с новоиспеченным чемпионом в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (33-1, 22 КО).

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В связи с назначением официального претендента у Руиса могут возникнуть проблемы с поясом - возможно ему придется отказаться от него ради проведения реванша с Энтони Джошуа, однако организация так же может дать отсрочку на обязательную защиту.

Отметим, что на данный момент первое место в рейтинге WBO занимает Диллиан Уайт, но Тайсон Фьюри в случае победы над Томом Шварцом также может подняться на эту позицию. Кроме того, есть еще Александр Усик, который после дебюта в супертяжелом весе имеет право получить звание официального претендента на титул чемпиона в супертяжелом весе.

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Стоит сказать, что Руис рисковал потерять и титул IBF, ведь до ноября должна была состояться защита Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, но в IBF уже заявили, что при необходимости Энди Руис получит отсрочку для реванша с Энтони Джошуа.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него три чемпионских пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.