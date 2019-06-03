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Руис может лишиться чемпионского пояса WBO

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Украинец Александр Усик может стать претендентом на этот чемпионский пояс.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что вскоре назначит официального претендента на бой с новоиспеченным чемпионом в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (33-1, 22 КО).

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В связи с назначением официального претендента у Руиса могут возникнуть проблемы с поясом - возможно ему придется отказаться от него ради проведения реванша с Энтони Джошуа, однако организация так же может дать отсрочку на обязательную защиту.

Отметим, что на данный момент первое место в рейтинге WBO занимает Диллиан Уайт, но Тайсон Фьюри в случае победы над Томом Шварцом также может подняться на эту позицию. Кроме того, есть еще Александр Усик, который после дебюта в супертяжелом весе имеет право получить звание официального претендента на титул чемпиона в супертяжелом весе.

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Стоит сказать, что Руис рисковал потерять и титул IBF, ведь до ноября должна была состояться защита Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, но в IBF уже заявили, что при необходимости Энди Руис получит отсрочку для реванша с Энтони Джошуа.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него три чемпионских пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

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Теги: бокс, Энди Руис, WBO
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Комментариев (4)
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ВоблаВологда  (аноним)  03.06.2019, 14:02
Оценка:  0
ВоблаВологда
гость (аноним) 03.06.2019, 13:57
Кличко не был самым зрелищным боксером, но назвать его мешком по меньшей мере дилетантски. Кличко бы Руиса не подпустил на среднюю и ближнюю дистанцию, обрабатывал бы джебом, а потом бы прошла двойка в подбородок...
гость  (аноним)  03.06.2019, 13:57
Оценка:  -1
гость
джошуа вообще мешком выглядел типа кличка
ВоблаВологда  (аноним)  03.06.2019, 13:25
Оценка:  0
ВоблаВологда
Да, Руис немного поносит пояса, пока Уайлдер или Фьюри не заберут, а может быть и Джошик, в реванше.
Peyot    03.06.2019, 13:05
Оценка:  +2
Peyot
Какой же красавчик этот толстячек!
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