Руис может лишиться чемпионского пояса WBO
Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что вскоре назначит официального претендента на бой с новоиспеченным чемпионом в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (33-1, 22 КО).
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В связи с назначением официального претендента у Руиса могут возникнуть проблемы с поясом - возможно ему придется отказаться от него ради проведения реванша с Энтони Джошуа, однако организация так же может дать отсрочку на обязательную защиту.
Отметим, что на данный момент первое место в рейтинге WBO занимает Диллиан Уайт, но Тайсон Фьюри в случае победы над Томом Шварцом также может подняться на эту позицию. Кроме того, есть еще Александр Усик, который после дебюта в супертяжелом весе имеет право получить звание официального претендента на титул чемпиона в супертяжелом весе.
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Стоит сказать, что Руис рисковал потерять и титул IBF, ведь до ноября должна была состояться защита Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, но в IBF уже заявили, что при необходимости Энди Руис получит отсрочку для реванша с Энтони Джошуа.
Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него три чемпионских пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.
Полная версия правил
Кличко не был самым зрелищным боксером, но назвать его мешком по меньшей мере дилетантски. Кличко бы Руиса не подпустил на среднюю и ближнюю дистанцию, обрабатывал бы джебом, а потом бы прошла двойка в подбородок...