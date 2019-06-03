Паркер: С удовольствием провел бы поединок с Усиком

Новозеландский тяжеловес не против встретиться в ринге с украинцем Александром Усиком.

Бывший чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер (23-2, 18 КО) заявил, что хотел бы провести поединок с украинским боксером Александром Усиком (16-0, 12 КО). Также Паркер назвал лучшего супертяжеловеса в мире.

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“Усик - один из самых талантливых боксеров и у него отличная техника. Его достижения в крузервейте говорят сами за себя. Я с удовольствием провел бы с ним поединок, ведь я всегда ищу для себя самых лучших соперников.

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Считаю, что на данный момент лучшим супертяжеловесом в мире является Тайсон Фьюри. У него огромная сила воли, он справился с проблемами и вернулся в бокс после перерыва. Его движения и умение контролировать бой делают его неуязвимым“, - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что новозеландец Джозеф Паркер подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном на 3 боя.