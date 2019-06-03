Переключиться на мобильную версию

Паркер: С удовольствием провел бы поединок с Усиком

Комментариев: 1
Новозеландский тяжеловес не против встретиться в ринге с украинцем Александром Усиком.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер (23-2, 18 КО) заявил, что хотел бы провести поединок с украинским боксером Александром Усиком (16-0, 12 КО). Также Паркер назвал лучшего супертяжеловеса в мире.

Читай также: Хирн: Усик порвал бицепс, но, к счастью, операция ему не нужна

“Усик - один из самых талантливых боксеров и у него отличная техника. Его достижения в крузервейте говорят сами за себя. Я с удовольствием провел бы с ним поединок, ведь я всегда ищу для себя самых лучших соперников.

Читай также: Энди Руис возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов по версии Boxrec

Считаю, что на данный момент лучшим супертяжеловесом в мире является Тайсон Фьюри. У него огромная сила воли, он справился с проблемами и вернулся в бокс после перерыва. Его движения и умение контролировать бой делают его неуязвимым“, - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что новозеландец Джозеф Паркер подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном на 3 боя.

Поделись:
Теги: бокс, Джозеф Паркер, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Peyot    03.06.2019, 13:21
Оценка:  +1
Peyot
Усика порвет практически каждый супертяж...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь