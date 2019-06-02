Александер: Редкач - первый боксер, сумевший меня нокаутировать

Американец разочарован своим поражение от украинца Ивана Редкача.

Американский боксер Девон Александер (27-6-1, 16KO) высказался по поводу своего поражения украинскому спортсмену Ивану Редкачу (23-4-1, 18 KO).

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"Я выбросил весьма ленивый апперкот, и он меня поймал на этом. Редкач стал первым боксером, который сумел меня нокаутировать. Для меня это шок, я очень опустошен поражением", - приводит слова Александера BoxingScene.

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Ранее сообщалось, что экс-девушка Ивана Редкача намекнула на его пристрастие к наркотикам.