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Александер: Редкач - первый боксер, сумевший меня нокаутировать

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Американец разочарован своим поражение от украинца Ивана Редкача.
Девон Александер и Иван Редкач
Девон Александер и Иван Редкач
Boxing Scene

Американский боксер Девон Александер (27-6-1, 16KO) высказался по поводу своего поражения украинскому спортсмену Ивану Редкачу (23-4-1, 18 KO).

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"Я выбросил весьма ленивый апперкот, и он меня поймал на этом. Редкач стал первым боксером, который сумел меня нокаутировать. Для меня это шок, я очень опустошен поражением", - приводит слова Александера BoxingScene.

Смотрите также видео нокаута в бою Редкач - Александер.

Ранее сообщалось, что экс-девушка Ивана Редкача намекнула на его пристрастие к наркотикам.

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Теги: бокс, Иван Редкач
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