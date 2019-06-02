Александер: Редкач - первый боксер, сумевший меня нокаутировать
Американец разочарован своим поражение от украинца Ивана Редкача.
Американский боксер Девон Александер (27-6-1, 16KO) высказался по поводу своего поражения украинскому спортсмену Ивану Редкачу (23-4-1, 18 KO).
Читай также: Кличко о Джошуа: Чемпионы переживали поражения и становились еще сильнее
"Я выбросил весьма ленивый апперкот, и он меня поймал на этом. Редкач стал первым боксером, который сумел меня нокаутировать. Для меня это шок, я очень опустошен поражением", - приводит слова Александера BoxingScene.
Смотрите также видео нокаута в бою Редкач - Александер.
Ранее сообщалось, что экс-девушка Ивана Редкача намекнула на его пристрастие к наркотикам.
Полная версия правил