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Пакьяо - о победе Руиса: Это одна из самых больших неожиданностей в истории бокса

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Известный филиппинский боксер высказался относительно поражения Энтони Джошуа в бою против Энди Руиса.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Обладатель титула WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) прокомментировал поединок между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (32-1, 21 КO).

"Вау! Энди Руис просто шокировал мир! Это была одна из самых больших неожиданностей в истории бокса", - написал Пакьяо на своей страничке в Twitter.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал три чемпионских пояса. Вашему вниманию также видео нокаута и полное видео этого поединка.

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Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, Энди Руис, Энтони Джошуа
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