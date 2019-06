Пакьяо - о победе Руиса: Это одна из самых больших неожиданностей в истории бокса

Обладатель титула WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) прокомментировал поединок между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (32-1, 21 КO).

"Вау! Энди Руис просто шокировал мир! Это была одна из самых больших неожиданностей в истории бокса", - написал Пакьяо на своей страничке в Twitter.

