Пакьяо - о победе Руиса: Это одна из самых больших неожиданностей в истории бокса

Известный филиппинский боксер высказался относительно поражения Энтони Джошуа в бою против Энди Руиса.

Обладатель титула WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) прокомментировал поединок между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (32-1, 21 КO).

"Вау! Энди Руис просто шокировал мир! Это была одна из самых больших неожиданностей в истории бокса", - написал Пакьяо на своей страничке в Twitter.

WOW! Andy Ruiz just shocked the world! That was one of the biggest upsets in boxing history. — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) 2 июня 2019 г.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал три чемпионских пояса. Вашему вниманию также видео нокаута и полное видео этого поединка.