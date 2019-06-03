Усик: Смена соперников оказала психологическое влияние на Джошуа

Украинец не ожидал, что британский боксер потерпит поражение.

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO, WBC, IBF Александр Усик прокомментировал поединок между Энди Руисом и Энтони Джошуа, в котором сенсационную победу одержал мексиканский боксер.

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“Я не знаю как это комментировать но это было что-то. Внезапная смена соперников оказала психологическое влияние на Джошуа. Это является фактом. Думаю, он легко победит в следующем бою“, - сказал Усик в интервью после боя каналу UkraineAtamansPRO.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал три чемпионских пояса. Вашему вниманию также видео нокаута и полное видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа.